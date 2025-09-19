Sembrava un quarzo ma non lo era | l’anello della nonna ha un diamante da un milione di euro
Sembrava un semplice quarzo ma l’ anello ereditato dalla nonna in realtà valeva molto di più: un grande diamante rosa, rarissimo, stimato con oltre un milione di euro. Il gioiello è un “Trombino” Bulgari vintage in platino dei primi anni Settanta, con diamante rosa da oltre tre carati. Secondo quanto riporta La Stampa, che ricostruisce il caso, il gioiello sarà protagonista della prossima asta Bolaffi, in programma martedì 7 ottobre in Sala Bolaffi a Torino e mercoledì 8 ottobre in modalità internet live. Il diamante che ha fatto salire la stima dell’anello: da 800mila a 1,2milioni di euro. La pietra è di taglio rettangolare a gradini di 3,18 carati, con certificato attestante: è un Natural Fancy Intense Pink, VS2, di tipo IIa. 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: sembrava - quarzo
