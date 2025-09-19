Segreti di famiglia 2 replica puntata 19 settembre in streaming | Video Mediaset
Nuovo appuntamento oggi – venerdì 19 settembre – con la soap turca Segreti di famiglia ( Yargi ). Nella puntata odierna, dopo il riconoscimento, la famiglia di Ferda arriva in centrale per parlare con il procuratore Ilgaz. Dal colloquio emergono alcuni sospetti nei confronti di Ismail. Ecco il video Mediaset per rivedere l’episodio 53 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
