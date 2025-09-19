Segreti di famiglia 2 anticipazioni dal 22 al 26 settembre | Parla minacciata

Cosa ci riserveranno le nuove puntate inedite della seconda stagione della soap turca di Mediaset Infinity Segreti di Famiglia disponibili dal 22 al 26 settembre? La serie tv turca Yargi (questo il titolo originale) è disponibile con un nuovo episodio ogni giorno in esclusiva streaming su Mediaset Infinity. Scopriamo insieme cosa accadrà nei prossimi episodi. Segreti di famiglia 2, trame al 26 settembre: le minacce a Parla. Un uomo misterioso si presenta a casa di Parla e la minaccia, intimandole di convincere sua sorella Ceylin a non occuparsi più delle indagini condotte da Ilgaz. Chi è quest’uomo e perché è così interessato al caso? Le anticipazioni non rivelano l’identità, lasciando in sospeso anche la reazione di Perla davanti a questo nuovo pericolo che si presenta sul suo cammino. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

