Segnalato colpo d' arma da fuoco in via Cetteo Ciglia e scatta l' inseguimento fino a Colle Renazzo FOTO

La segnalazione di uno sparo, un presunto colpo d'arma da fuoco è arrivata al numero unico di emergenza 112 da via Cetteo Ciglia a Pescara intorno a ora di pranzo di venerdì 19 settembre.Sul posto sono così giunte le pattuglie della polizia.A essere segnalata è stata un'automobile, un'Audi di. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

In questa notizia si parla di: segnalato - colpo

AREA SENTIERISTICA DELLA VAL COSA Non si molla un colpo, i volontari inarrestabili e costanti hanno liberato e reso percorribili l’anello corto della gara Xc, segnalato con frecce bianche e l’anello medio, segnalato con frecce azzurre. Resta qualche schia Vai su Facebook

Segnalato colpo d'arma da fuoco in via Cetteo Ciglia e scatta l'inseguimento fino a Colle Renazzo [FOTO]; Colpi di pistola dopo una lite per il traffico: ferite due persone; Rumori di spari a San Giovanni, raffica di segnalazioni: indaga la questura.

Colpi d’arma da fuoco in aria a Nettuno - Nettuno, 11 settembre 2025 – Spari ieri notte contro un’auto con a bordo una coppia di ragazzi a Nettuno, Roma. Si legge su ilfaroonline.it

L'uomo sarebbe stato segnalato alla polizia da un familiare - Il presunto killer di Charlie Kirk, l’attivista e influencer ucciso con un colpo d’arma da fuoco durante un comizio nello Utah, è stato arrestato: lo ha annunciato in un’intervista alla Fox il preside ... Lo riporta tpi.it