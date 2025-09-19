Secugnago (Lodi), 19 settembre 2025 – Momenti di apprensione, nel pomeriggio di oggi venerdì 19 settembre, lungo la Strada Statale 9 “Emilia”, nel territorio comunale di Secugnago. Due automobili sono rimaste coinvolte in un incidente stradale. L’impatto è stato violento e uno dei veicoli è finito nel fossato che costeggia la carreggiata. L'allerta è scattata sulla strada sp143. Tre le persone coinvolte: un ragazzo di 21 anni, una coetanea e un uomo di 56 anni. Sul posto sono stati inviati diversi mezzi di soccorso: un’ambulanza di base della Croce Casalese, una della Croce Rossa di Lodi, un’ambulanza AAT di Pavia e un mezzo del soccorso avanzato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Secugnago, incidente sulla Via Emilia: auto finisce nel fossato, tre feriti