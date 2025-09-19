Secondo una psicoterapeuta c'è una frase potente che aiuta i figli di ogni età crescere più sicuri

Una frase semplice può racchiudere l’essenza della genitorialità. La psicoterapeuta infantile Jessica VanderWier ha condiviso su Instagram un racconto diventato virale che mostra come ascolto, empatia e accoglienza valgano più di qualsiasi manuale. “Sono felice che tu me l’abbiadetto”: poche parole capaci di creare un legame sicuro tra genitori e figli. 🔗 Leggi su Fanpage.it