Secondo round di dibattiti e incontri a Fenix | dal faccia a faccia Donzelli-Binaccini al Caffè con Arianna Meloni Segui la diretta
Al via la seconda giornata di Fenix, nuova giornata di dibattiti e iniziative dei ragazzi di Gioventù nazionale. Si entra nel vivo di tempi molti dibattuti e sentiti dai giovani: contro la “cultura” dei maranza, spazio alla cultura alternativa della Generazione Z. E poi la critica al politicamente corretto per “la nascita di un tempo libero”. Interverranno, oltre ai politici, il direttore del Tempo, Tommaso Cerno, e Tommaso Longobardi, il responsabile social Giorgia Meloni. Alle 14 da non perdere “Il caffè con Arianna Meloni”. Si parlerà poi di mafia, del futuro della scuola e della ricerca. Poi un altro duello dopo quello di giovedì Rocca-Gualtieri: nel pomeriggio si confronteranno il responsabile dell’organizzazione di FdI Giovanni Donzelli con Stefano Bonaccini. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Vanessa Hudgens incinta per la seconda volta, l’annuncio sui social: “Secondo round”
Fedez contro Sinner, secondo round: "E' monegasco e non paga le tasse" Link articolo nel primo commento Vai su Facebook
Mps entra al 62,3% in Mediobanca e guarda oltre. Opas al secondo round • L’Opas di Mps su Mediobanca ha già cambiato la mappa della finanza italiana. Con la riapertura dei termini fino al 22 settembre, la banca senese punta a consolidare il controllo su… - X Vai su X
