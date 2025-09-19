Secondo l’intelligence italiana Putin non ha le forze per attaccare la Nato e l’Europa

La Russia può attaccare i Paesi della Nato e dell’Unione europea? Tra i servizi segreti italiani, ci sarebbe molto scetticismo sulla reale possibilità di un’azione militare di Vladimir Putin. Mentre i Volenterosi si preparano a varare l’Operazione Sentinella e il commissario europeo alla Difesa Andrius Kubilius dice che Putin sta preparando un’invasione «entro tre-quattri anni», La Stampa riporta oggi cosa si è detto nel giorno della presentazione della nuova rivista dei servizi segreti “Gnosis”. E cioè che è difficile che Mosca possa scatenare un conflitto diretto contro l’Occidente. La potenza e l’aggressività russa non sono sottovalutate, ma altro è considerare dietro l’angolo una guerra mondiale. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

