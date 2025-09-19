Secondo l’intelligence italiana Putin non ha le forze per attaccare la Nato e l’Europa

Linkiesta.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Russia può attaccare i Paesi della Nato e dell’Unione europea? Tra i servizi segreti italiani, ci sarebbe molto scetticismo sulla reale possibilità di un’azione militare di Vladimir Putin. Mentre i Volenterosi si preparano a varare l’Operazione Sentinella e il commissario europeo alla Difesa Andrius Kubilius dice che Putin sta preparando un’invasione «entro tre-quattri anni», La Stampa riporta oggi cosa si è detto nel giorno della presentazione della nuova rivista dei servizi segreti “Gnosis”. E cioè che è difficile che Mosca possa scatenare un conflitto diretto contro l’Occidente. La potenza e l’aggressività russa non sono sottovalutate, ma altro è considerare dietro l’angolo una guerra mondiale. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

secondo l8217intelligence italiana putin non ha le forze per attaccare la nato e l8217europa

© Linkiesta.it - Secondo l’intelligence italiana, Putin non ha le forze per attaccare la Nato e l’Europa

In questa notizia si parla di: secondo - intelligence

Ucraina, Kallas: “Secondo l’intelligence Mosca usa armi chimiche”

"Consenso unanime sulla linea italiana. Kiev non si arrende Putin non ha vinto" - Antonio Tajani trascorre in famiglia a Fiuggi una giornata di attesa. ilgiornale.it scrive

Cremlino, vertice Trump-Putin domani a 21.30 ora italiana - L'incontro tra Vladimir Putin e Donald Trump inizierà domani ad Anchorage, in Alaska, alle 11. Si legge su ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Secondo L8217intelligence Italiana Putin