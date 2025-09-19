Secondo Kiev dall' inizio della guerra sono morti 1.099530 soldati russi

La Russia ha perso 1.099.530 soldati in Ucraina tra morti e feriti dallinizio della sua invasione su vasta scala, il 24 febbraio 2022, secondo quanto riportato dallo Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine oggi. Lo scrivono diversi media ucraini. Stando all’ultimo aggiornamento sulle presunte perdite russe diffuso dallo Stato Maggiore ucraino, il numero include 1.150 tra morti e feriti di ieri.. 🔗 Leggi su Feedpress.me

