Secondo Kiev dall' inizio della guerra sono morti 1.099530 soldati russi
La Russia ha perso 1.099.530 soldati in Ucraina tra morti e feriti dall’inizio della sua invasione su vasta scala, il 24 febbraio 2022, secondo quanto riportato dallo Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine oggi. Lo scrivono diversi media ucraini. Stando all’ultimo aggiornamento sulle presunte perdite russe diffuso dallo Stato Maggiore ucraino, il numero include 1.150 tra morti e feriti di ieri.. 🔗 Leggi su Feedpress.me
In questa notizia si parla di: secondo - kiev
Attentato alla sala concerti di Mosca, secondo l’agenzia russa Tass fu “commissionato i servizi segreti di Kiev”
Un'altra notte di pesanti raid sull'Ucraina, alcuni droni entrano nello spazio aereo polacco. Tusk informa la Nato, schierati gli F35. Secondo Kiev "Putin continua a mettere alla prova l'Occidente". Il presidente Nawrocki riunisce d'emergenza l'Ufficio per la sicure Vai su Facebook
Sale a due persone il bilancio delle vittime del massiccio attacco condotto dalla Russia su Kiev con il lancio di centinaia di #droni. Secondo quanto riferito dal sindaco della capitale, Vitali Klitschko, nel raid è morto anche un bimbo di un anno. Una donna inc - X Vai su X
Guerra Ucraina, Commissione Ue adotta 19° pacchetto di sanzioni contro Mosca. Kiev: «Dall'inizio del conflitto morti 1.099.530 soldati...; Trump paventa nuove sanzioni dopo attacco di domenica a Kiev, il Cremlino: Non cambiamo posizione - Zelensky: Mosca concentra raid sulle infrastrutture energetiche; Guerra Ucraina Russia, massiccio raid su Kiev. Trump: Pronto a sanzioni a Mosca.
Secondo Kiev dall'inizio della guerra sono morti 1.099.530 soldati russi - 530 soldati in Ucraina tra morti e feriti dall’inizio della sua invasione su vasta scala, il 24 febbraio 2022, secondo quanto ... Lo riporta gazzettadelsud.it
Guerra Ucraina, Kiev: «Dall'inizio del conflitto sono morti 1.099.530 soldati russi» - 530 soldati in Ucraina dall'inizio della sua invasione su vasta scala, il 24 febbraio 2022, secondo quanto riportato dallo Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine oggi. Riporta ilmattino.it