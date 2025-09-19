Secondo giorno di Salone Nautico | programma modifiche al traffico e strade alternative

Genovatoday.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Seconda giornata di Salone Nautico a Genova, con conseguenti modifiche al traffico nell'area della Foce (tutte le variazioni a questo link). La manifestazione si svolge dal 18 al 23 settembre 2025 nell'area del waterfront di levanteSalone Nautico 2025, modifiche a viabilità, posteggi e bus. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

