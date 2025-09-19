Secondo giorno di Salone Nautico | programma modifiche al traffico e strade alternative
Seconda giornata di Salone Nautico a Genova, con conseguenti modifiche al traffico nell'area della Foce (tutte le variazioni a questo link). La manifestazione si svolge dal 18 al 23 settembre 2025 nell'area del waterfront di levanteSalone Nautico 2025, modifiche a viabilità, posteggi e bus. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
In questa notizia si parla di: secondo - giorno
Wimbledon, domani è il grande giorno. Record di italiani in gara tra i due tabelloni (14). I favoriti secondo i bookmaker
Wimbledon, oggi è il grande giorno. Record di italiani in gara tra i due tabelloni (14). I favoriti secondo i bookmaker
Nel giorno dell’Indipendenza Musk annuncia l’«America Party»: secondo Grok può arrivare al 10%
Inizia il secondo giorno di lavori de “Incontro Sinodale e Giubilare sul Discernimento sul futuro del la #Vita e la #Famiglia”. Apre la discussione l’intervento di Claudia Luna Lean, teologa del #JP2. @bridgesPCAL @CudaEmilce @PontAcadLife #redlapsi #dott - X Vai su X
Secondo giorno di #pnlegge2025 Dall’Egitto arriva Ala Al-Aswani con il suo nuovo romanzo Ad Alessandria gli alberi camminano (Feltrinelli Editore), mentre dalla Francia Carole Martinez presenta Dormi il tuo sonno animale (e/o) e Olivier Guez Mesop - facebook.com Vai su Facebook
Secondo giorno di Salone Nautico: programma, modifiche al traffico e strade alternative; Salone Nautico, presentato il Village dell’innovazione aperto ai giovani startupper; : il programma di domani, venerdì 30 maggio.
Sampdoria, contestazione dei tifosi al Salone Nautico - L’iniziativa nella serata in cui il club ha incontrato gli sponsor: striscione e cori di critica sempre più forte nei confronti dell’attuale proprietà ... Lo riporta primocanale.it
Si salpa! A Genova è il giorno del Salone nautico - Alle 11 l'inaugurazione dell'edizione numero 65 con l’omaggio di Nave Schergat. rainews.it scrive