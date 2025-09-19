Secondigliano controlli straordinari della Polizia | sequestrato oltre un chilo di hashish

Secondigliano, maxi controllo della Polizia: identificate 68 persone e sequestrato hashish. La Polizia di Stato ha eseguito un servizio straordinario di controllo del territorio a Secondigliano. L’operazione ha visto impegnati gli agenti del Commissariato di zona, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania e delle unità cinofile dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico. Nel corso dei controlli, i poliziotti hanno identificato 68 persone, di cui 28 con precedenti, e verificato 42 veicoli. Durante un’ispezione in uno stabile di via Gennaro Aspreno Galante, gli agenti hanno rinvenuto 12 panetti di hashish per un peso complessivo di oltre un chilo. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it