Seconde case atti in aumento in Liguria | svizzeri e francesi scelgono la Riviera
Gli esperti di Scenari Immobiliari: “Valori in crescita dal 2016”. Nel Levante gli interessi di facoltosi acquirenti dall’estero. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
Sessant’anni di vacanze in Liguria, tra seconde case e grandi architetti: il festival a Varazze e Ospedaletti | Foto
Seconde case occupate. Ecco il piano per liberarle
Occupazioni, sgombero immediato anche per i ladri di seconde case: la proposta di FI
Tari, annullato l’aumento del 2025. Ma sale per le seconde case sfitte - Il ritocco della seconda ipotesi per ora non è quantificabile: "Sarà come a Fano" Le famiglie pesaresi pagheranno 1,2 milioni di euro in meno di Tassa sullo smaltimento dei ... Come scrive ilrestodelcarlino.it