Seconda ondata di barche per Gaza partenza da Catania il 24 settembre
Milano, 19 set. (askanews) – La Freedom Flotilla Coalition (FFC) e il movimento Thousand Madleens to Gaza (TMTG) hanno annunciato l’avvio di una nuova fase di mobilitazione congiunta per sfidare il blocco imposto da Israele sulla Striscia di Gaza. Una seconda ondata di imbarcazioni civili è prevista in partenza dal porto di Catania il 24 settembre 2025, a poche settimane dal lancio della Global Sumud Flotilla. “Non puntiamo a una sola partenza maxi, ma a una sequenza di partenze con cadenza regolare – ha spiegato Matteo Cimbal Gullifa, tra i promotori – lo Stato israeliano non deve trovarsi davanti a una sola flottiglia, ma a ondate successive, finché non sarà costretto ad allentare la morsa che strangola Gaza”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
In questa notizia si parla di: seconda - ondata
Xbox Game Pass, Microsoft ha annunciato la seconda ondata di giochi gratis di Luglio 2025
Seconda ondata di barche della Global Sumud Flotilla, partenza da Catania il 24 settembre
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato che la sua amministrazione è pronta ad avviare una seconda ondata di dazi contro la Russia, che continua a bombardare l'Ucraina ? https://l.euronews.com/Y046 - X Vai su X
Appalti senza gara e favoritismi, seconda ondata di arresti a Fiumicino: sospetti su commesse per spettacoli e decorazioni natalizie Vai su Facebook
Seconda ondata di barche della Global Sumud Flotilla, partenza da Catania il 24 settembre; Seconda ondata di barche della Global Sumud Flotilla, partenza da Catania il 24 settembre; La Global Sumud Flotilla è partita da Portopalo: rotta verso Gaza.
Seconda ondata di barche per Gaza, partenza da Catania il 24 settembre - (askanews) – La Freedom Flotilla Coalition (FFC) e il movimento Thousand Madleens to Gaza (TMTG) hanno annunciato l’avvio di una nuova fase di mobilitazione congiunta ... Riporta askanews.it
Gaza, Flotilla Sumud salpata da Sicilia - La seconda tranche italiana della flottiglia Sumud ha lasciato Portopalo di Capo Passero, nel Siracusano, per raggiungere le imbarcazioni che già navigano verso Gaza per portare aiuti. Scrive rainews.it