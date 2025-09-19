Seconda ondata di barche per Gaza partenza da Catania il 24 settembre

Milano, 19 set. (askanews) – La Freedom Flotilla Coalition (FFC) e il movimento Thousand Madleens to Gaza (TMTG) hanno annunciato l’avvio di una nuova fase di mobilitazione congiunta per sfidare il blocco imposto da Israele sulla Striscia di Gaza. Una seconda ondata di imbarcazioni civili è prevista in partenza dal porto di Catania il 24 settembre 2025, a poche settimane dal lancio della Global Sumud Flotilla. “Non puntiamo a una sola partenza maxi, ma a una sequenza di partenze con cadenza regolare – ha spiegato Matteo Cimbal Gullifa, tra i promotori – lo Stato israeliano non deve trovarsi davanti a una sola flottiglia, ma a ondate successive, finché non sarà costretto ad allentare la morsa che strangola Gaza”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

