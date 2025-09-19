Seconda ondata di barche della Global Sumud Flotilla partenza da Catania il 24 settembre
La Freedom Flotilla Coalition (Ffc) e il movimento Thousand Madleens to Gaza (Tmtg) hanno annunciato l'avvio di una nuova fase di mobilitazione congiunta per sfidare il blocco imposto da Israele sulla Striscia di Gaza. Una seconda ondata di imbarcazioni civili è prevista in partenza dal porto di. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Seconda ondata di barche per Gaza, partenza da Catania il 24 settembre; La Global Sumud Flotilla è partita da Portopalo: rotta verso Gaza; Le barche della tenacia verso Gaza con cibo, acqua e solidarietà. Buon vento alla Global Sumud Flotilla.
Seconda ondata di barche per Gaza, partenza da Catania il 24 settembre - (askanews) – La Freedom Flotilla Coalition (FFC) e il movimento Thousand Madleens to Gaza (TMTG) hanno annunciato l’avvio di una nuova fase di mobilitazione congiunta ... Come scrive askanews.it
Le barche italiane della Global Sumud Flotilla sono partite dalla Sicilia - Dopo ritardi causati dal maltempo si incontreranno in mare con quelle partite dalla Tunisia, e andranno insieme verso Gaza ... Si legge su ilpost.it