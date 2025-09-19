Seconda giornata di Lectorinfabula a Putignano | tutto il programma

Gli argomenti saranno diversi e pienamente calati nell’attualità, quella che riguarda tutti e tutte, a tutte le età. Attraverso l’immaginario di Lector Ragazzi e gli approfondimenti che raccontano il presente, continua il cammino della XXI edizione del Festival Lectorinfabula, il festival. 🔗 Leggi su Baritoday.it