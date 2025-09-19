Seconda Categoria Scontro al vertice Vita-Bagnara Il Godo cerca la prima vittoria

Un nuovo appuntamento col torneo di Seconda Categoria che inizia domani con i tre anticipi, uno per girone. Nel gruppo M al "Ragazzini" di Granarolo si gioca lo scontro al vertice tra Vita e Bagnara, entrambe vittoriose alla prima giornata, unica partita tra due squadre a 3 punti. Nel girone N, non ha sicuramente sconvolto la classifica ma il 3-0 a tavolino – mancato tesseramento di Mattia Amadori – ottenuto dal San Zaccaria, che comunque aveva vinto 2-1 sul campo, contro il Real, fa scivolare i forlivesi a -1 in classifica per l'ulteriore pena inflitta dal giudice sportivo. Il Godo di Tommaso Spignoli cerca la prima vittoria in campionato a Marina che invece è reduce dal successo di Fornace Zarattini.

