Sebastopoli forze ucraine colpiscono centro logistico della Marina russa
Un video mostra l’attacco ucraino al centro logistico della 810esima armata della Marina militare russa a Sebastopoli. Secondo quanto reso noto dai media di Kiev, i militari che ne fanno parte sono implicati in diversi crimini di guerra, tra cui l’esecuzione di numerosi prigionieri ucraini. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Sebastopoli, forze ucraine colpiscono centro logistico della Marina russa; Zelensky: “Le sanzioni più efficaci sono gli incendi alle raffinerie russe” - La Romania protesta con l'ambasciatore russo per lo sconfinamento del drone; Guerra in Ucraina: aggiornamenti del 2 maggio 2025.
Ucraina, Kiev colpisce raffineria di petrolio nell’area di Leningrado. Kallas: escalation sconsiderata dei droni - Un drone è penetrato per circa 20 chilometri nello spazio aereo della Romania, nella regione di Tulcea, al confine con l’Ucraina, fino alla cittadina di Chilia Veche, ed è poi scomparso dai radar degl ... Da ilsole24ore.com
Guerra, gli ucraini colpiscono la raffineria di Kirishi: è tra i più grandi impianti della Russia - I droni dell'Ucraina hanno attaccato la raffineria di petrolio di Kirishi nella area russa di Leningrado. Scrive msn.com