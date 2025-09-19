Se porti la tazzina il caffè lo paghi meno della metà l’idea della Bar-atto per abbattere il prezzo | Glielo offriamo noi se ci portano cibo

Un caffè costa la metà se la tazzina te la porti da casa. È l’idea innovativa alla base del successo della caffetteria Don Antò di Venafro, in provincia di Isernia, diventato ormai noto nella zona come il «bar-atto». Il gioco di parole spiega già tutto: per combattere il caro prezzi, che ormai dilaga in tutta la penisola, una delle soluzioni potrebbe essere quella del “ libero scambio ”: «È una protesta silenziosa. I rincari e l’inflazione stanno costringendo ad aumentare il prezzo di quella che per gli italiani è molto più di una semplice bevanda». La batosta del caro prezzi. Se i prezzi salgono, i clienti diminuiscono: la legge del mercato in questo è spietata. 🔗 Leggi su Open.online