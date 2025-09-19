Se ne va anche Ip | l' addio dorato degli ultimi petrolieri italiani

"Con Api si vola", cantava la voce di Domenico Modugno in uno storico slogan del Carosello negli anni '60. Poi è stato Giacomo Agostini, 15 volte campione del motomondiale, a prestare la sua effige alla causa (foto sotto). Ora, con la cessione di Ip (controllata dal gruppo Api della famiglia.

Addio IP italiana: la compagnia petrolifera cede agli azeri di Socar - Con la vendita di IP, un altro importante player dei carburanti cambia bandiera.

