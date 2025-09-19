Se giochi da PC a FC 26 potresti avere questo problema | la risposta di EA SPORTS
Se stai giocando a EA Sports FC 26 su PC, potresti imbatterti in un fastidioso problema legato ai controller. Nelle ultime ore, infatti, diversi utenti hanno segnalato che durante le partite il joypad smette improvvisamente di registrare i comandi, rendendo impossibile proseguire normalmente la partita. EA SPORTS è già a conoscenza della situazione e ha confermato di essere al lavoro per trovare una soluzione. Attraverso un comunicato ufficiale, la software house ha spiegato che il problema è in fase di indagine e che ulteriori aggiornamenti verranno pubblicati sul portale EASF Tracker, il canale ufficiale dedicato al monitoraggio dei bug e delle segnalazioni della community. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com
Come Giocare a EA SPORTS FC 26 in Anticipo: La Guida Definitiva con EA Play - Scarica la trial: Cerca “EA SPORTS FC 26 Trial” nel negozio della tua piattaforma ... Come scrive imiglioridififa.com
EA Sports FC 26: trucchi e consigli per l’Ultimate Team - Per costruire un Ultimate Team trovate tutti i trucchi del mestiere qui: abbiamo radunato i consigli più preziosi per EA Sports FC 26. Si legge su tuttotek.it