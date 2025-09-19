Se giochi da PC a FC 26 potresti avere questo problema | la risposta di EA SPORTS

Se stai giocando a EA Sports FC 26 su PC, potresti imbatterti in un fastidioso problema legato ai controller. Nelle ultime ore, infatti, diversi utenti hanno segnalato che durante le partite il joypad smette improvvisamente di registrare i comandi, rendendo impossibile proseguire normalmente la partita. EA SPORTS è già a conoscenza della situazione e ha confermato di essere al lavoro per trovare una soluzione. Attraverso un comunicato ufficiale, la software house ha spiegato che il problema è in fase di indagine e che ulteriori aggiornamenti verranno pubblicati sul portale EASF Tracker, il canale ufficiale dedicato al monitoraggio dei bug e delle segnalazioni della community. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

