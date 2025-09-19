Se anche i Massive Attack se ne vanno allora Spotify ha un bel problema

I Massive Attack lasciano Spotify per protestare contro gli investimenti del CEO Daniel Ek nella società di Helsing, una start-up tedesca specializzata in tecnologie militari basate sull’intelligenza artificiale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

I Massive Attack (e altri 400 artisti) stanno abbandonando Spotify per un motivo molto serio - Il boicottaggio di Spotify cresce: i Massive Attack e centinaia di artisti aderiscono alla campagna “No Music for Genocide”. Scrive greenme.it

