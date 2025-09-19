Scusate se esisto lo spettacolo di Magini al Parterre di San Giuliano
San Giuliano Terme, 19 settembre 2025 - Nell’ambito del Settembre Sangiulianese, domani alle 21 il Parterre di San Giuliano Terme ospiterà lo spettacolo “Scusate se esisto” di Andrea Magini. Una serata, a ingresso gratuito, dall'atmosfera informale e la formula di un evento pensato per tutti. Magini porta in scena uno spettacolo comico che mescola monologhi, canzoni e improvvisazioni e che ha il filo conduttore sono le fragilità quotidiane, raccontate con ironia diretta e senza fronzoli. Ad aprire e chiudere la serata ci saranno gli Stereocomics, band che reinterpreta le sigle dei cartoni animati in chiave pop-rock. 🔗 Leggi su Lanazione.it
