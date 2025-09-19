Scusaci Paolo ancora una volta non abbiamo ascoltato il silenzio che uccide

Regna ancora il silenzio. Un silenzio assordante, pieno di vergogna, paura, ma soprattutto di indifferenza e poca, pochissima sensibilità. È quel silenzio che accompagna troppo spesso le vite di chi soffre, di chi viene ferito ogni giorno da parole, da gesti, da sguardi giudicanti. È quel silenzio che, oggi, accompagna il nome di Paolo Mendico,

Nino d’Angelo sul povero Paolo. Scusaci se ti hanno chiamato col mio nome. Perdona se non siamo riusciti ad aiutarti. Mi sento piccolo piccolo e senza spiegazioni. Vai su Facebook

Scusaci Paolo. Se non ti abbiamo ascoltato. Se non ti abbiamo capito. Se chi dovrebbe difendere chi ne ha bisogno non lo fa. Se la società non è fatta per le persone che hanno animo nobile e sensibilità rara. Siamo tutti bravi a scrivere ma poi non sappiamo - X Vai su X

