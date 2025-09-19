Scuole italiane a rischio Servono soluzioni serie e razionali

Milano, 19 set. (askanews) - Un piano di azione le scuole italiane a rischio, per analizzare le priorità strutturalisismiche, la prevenzione degli incendi e le criticità impiantistiche. Bureau Veritas, azienda attiva nel settore delle certificazioni e ispezioni anche in tema di sicurezza, partendo dalla mappatura fatta da Tuttoscuola, chiede una analisi selettiva dei rischi individuati nel patrimonio scolastico italiano, definendo le priorità di intervento e focalizzando le risorse in base a un piano di azione preciso. Secondo l'azienda "la situazione denunciata richiede soluzioni serie e razionali". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Scuole italiane a rischio, "Servono soluzioni serie e razionali"

