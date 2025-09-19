Scuole di montagna | più punti in graduatoria per docenti e ATA fino a 3.500 euro per affitto o mutuo La LEGGE in Gazzetta Ufficiale

Orizzontescuola.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Legge 12 settembre 2025, n. 131 – Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane – è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 218 del 19 settembre 2025 ed entra in vigore il 20 settembre. Il provvedimento introduce una serie di misure per sostenere i territori montani. Particolare attenzione viene data al funzionamento e alla valorizzazione delle scuole presenti in queste aree. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: scuole - montagna

