Scuolabus si schianta contro un' auto e si ribalta a bordo 21 bambini | cinque feriti

BUJA - Paura questa mattina, 19 settembre, lungo la strada tra Buja e Treppo Grande, dove uno scuolabus con a bordo un 21 bambini delle scuole elementari e dell'asilo si. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Scuolabus si schianta contro un'auto e si ribalta, a bordo 21 bambini: cinque feriti

