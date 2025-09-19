Un viaggio di routine verso la scuola si è trasformato in un momento di paura e tensione. Quanto accaduto questa mattina dimostra ancora una volta quanto sia delicato il tema della sicurezza stradale, soprattutto quando si tratta di mezzi che trasportano bambini. La prontezza dei soccorsi e il fatto che non ci siano state conseguenze gravi hanno evitato che la vicenda assumesse un epilogo drammatico. La comunità locale è rimasta scossa dalla notizia, con famiglie e insegnanti subito accorsi per sincerarsi delle condizioni dei piccoli passeggeri. Le autorità, intanto, hanno aperto accertamenti per comprendere le cause dell’incidente. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Scuolabus si ribalta dopo il frontale spaventoso: 30 bimbi bordo