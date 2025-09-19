Scuolabus si ribalta dopo il frontale spaventoso | 30 bimbi bordo
Un viaggio di routine verso la scuola si è trasformato in un momento di paura e tensione. Quanto accaduto questa mattina dimostra ancora una volta quanto sia delicato il tema della sicurezza stradale, soprattutto quando si tratta di mezzi che trasportano bambini. La prontezza dei soccorsi e il fatto che non ci siano state conseguenze gravi hanno evitato che la vicenda assumesse un epilogo drammatico. La comunità locale è rimasta scossa dalla notizia, con famiglie e insegnanti subito accorsi per sincerarsi delle condizioni dei piccoli passeggeri. Le autorità, intanto, hanno aperto accertamenti per comprendere le cause dell’incidente. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
In questa notizia si parla di: scuolabus - ribalta
Incidente stradale a Udine, scuolabus si ribalta con 30 bambini a bordo - Sfiorata la tragedia, 5 feriti: per due alunni un braccio rotto e un trauma toracico. Si legge su msn.com
Udine, grave incidente stradale, si ribalta uno scuolabus: ci sono cinque feriti - Incubo questa mattina per un gruppo di bambini a bordo di uno scuolabus in provincia di Udine. Secondo notizie.it