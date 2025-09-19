Scuolabus si ribalta a Buja in Fvg cinque feriti

Uno scuolabus si è ribaltato questa mattina 19 settembre dopo essersi scontrato con un’auto in Friuli. I tre adulti che erano a bordo e due bambini sono rimasti lievemente feriti. L’incidente è accaduto attorno alle 8 tra Buja e Treppo Grande, in provincia di Udine. Gli operatori della Sores Fvg (Sala Operativa Regionale Emergenza Sanitaria) hanno immediatamente attivato il piano di maxi emergenza temendo una situazione più grave. L’incidente tra scuolabus e auto. L’incidente – tra scuolabus e auto – ha coinvolto 26 persone, di cui 3 adulti e 23 bambini. I tre adulti sono stati portati in ospedale e ricoverati, le loro condizioni sono classificate in codice giallo. 🔗 Leggi su Open.online

