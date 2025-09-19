Scuolabus si ribalta a bordo 30 bambini Ci sono dei feriti strada chiusa

BUJA - Paura questa mattina, 19 settembre, lungo la strada tra Buja e Treppo Grande, dove uno scuolabus con a bordo una trentina di bambini si è ribaltato intorno alle. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Scuolabus si ribalta, a bordo 30 bambini. Ci sono dei feriti, strada chiusa

In questa notizia si parla di: scuolabus - ribalta

Paura a Baida: Scuolabus si ribalta con bambini a bordo

Tragedia in Inghilterra, uno scuolabus si ribalta: morto un bambino, 21 i feriti

Texas, scuolabus si ribalta dopo il primo giorno di lezioni: tre feriti gravi

+++ AUTO SI RIBALTA DOPO ESSERE FUORI STRADA +++ Paura questa notte lungo la strada Pedemontana che collega Casal Velino con Omignano. Poco dopo la mezzanotte un’automobile, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo ed è fin - facebook.com Vai su Facebook

Usa, bus turistico si ribalta dopo gita alle cascate del Niagara: 5 morti nello Stato di New York - X Vai su X

Scuolabus si ribalta, a bordo 30 bambini. Ci sono dei feriti, strada chiusa; Incidente a Baida, si ribalta scuolabus con bambini a bordo: era senza revisione e assicurazione; Scontro sull'A1 tra un tir e un autobus con a bordo 41 bambini in gita scolastica. Ferito l'autista.

Scuolabus pieno di bambini si ribalta: a bordo 30 piccoli passeggeri. Ci sono dei feriti - Paura questa mattina, 19 settembre, lungo la strada tra Buja e Treppo Grande, dove uno scuolabus con a bordo una trentina di bambini si è ribaltato intorno ... Scrive ilgazzettino.it

Incidente scuolabus ad Anzola con 30 bimbi a bordo: feriti alunni e maestre - Anzola (Bologna), 17 marzo 2025 – La gita, per i bimbi di una scuola elementare di Castelfranco, è finita al pronto soccorso. Come scrive ilrestodelcarlino.it