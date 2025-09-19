Scuolabus con 21 bambini a bordo si rovescia in Friuli | 5 feriti lievi

Si sono concluse le operazioni di soccorso, di rimozione dei mezzi e di bonifica della carreggiata lungo la strada in cui stamani uno scuolabus si è ribaltato a Buja (Udine), dopo lo scontro con un’automobile. Nell’automezzo c'erano 21 alunni della scuola primaria e dell’asilo residenti nei comuni della zona: sono tutti riusciti a uscire autonomamente dall’abitacolo. Nella carambola sono rimasti. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Scuolabus con 21 bambini a bordo si rovescia in Friuli: 5 feriti lievi

