Scuola Valditara contestato in istituto di Torino
(LaPresse) Il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara si è recato questa mattina all’istituto tecnico “R. Zerboni” di Torino, premiato come eccellenza italiana nella formazione scolastica in materia di sicurezza sul lavoro, dove è stato contestato da un piccolo gruppo di studenti. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Scuola, propaganda rossa la trionferà. O forse no: è scontro aperto tra Valditara e Laterza sul manuale di storia anti-Meloni
L’Italia trionfa alle Olimpiadi di Cybersecurity: due ori e due argenti a Singapore. Valditara: “La qualità della scuola italiana forma i talenti del futuro”
Fracassi (Flc Cgil) alza la voce: “Basta attacchi ideologici, Valditara si occupi dei veri problemi della scuola”
Sette anni, cade dal secondo piano di una scuola a Genova: è grave. Valditara manda una ispezione L’intervento dell’elicottero sull’autostrada, le indagini della polizia. Il piccolo doveva essere seguito da due operatori Un bambino di sette anni è caduto dal s Vai su Facebook
