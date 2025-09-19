scuola ministro valditara contestato in istituto di torino

Un gruppo di studenti ha contestato il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, mentre entrava all’Istituto tecnico R. Zerboni di Torino. Gli studenti hanno esibito un cartello con su scritto “violazione del diritto d’autore ex artt. 20 e ss L. 6331941ministro con l’elmetto vattene!”. Valditara ha risposto ai ragazzi, rimasti dietro la cancellata dell’istituto, mostrando il pollice in alto. La scuola torinese è stata premiata come eccellenza italiana nella formazione scolastica in materia di sicurezza sul lavoro. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

