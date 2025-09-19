Scuola ministro Valditara contestato in istituto di Torino
Un gruppo di studenti ha contestato il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, mentre entrava all’Istituto tecnico R. Zerboni di Torino. Gli studenti hanno esibito un cartello con su scritto “violazione del diritto d’autore ex artt. 20 e ss L. 6331941ministro con l’elmetto vattene!”. Valditara ha risposto ai ragazzi, rimasti dietro la cancellata dell’istituto, mostrando il pollice in alto. La scuola torinese è stata premiata come eccellenza italiana nella formazione scolastica in materia di sicurezza sul lavoro. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: scuola - ministro
“Vietare i cellulari a scuola? L’ex ministro Profumo: “Sbagliato, dobbiamo educare all’uso. E l’IA sarà la prossima frontiera”
Campetto sportivo a servizio della scuola, taglio del nastro col Ministro
FOTO/ Il Ministro Valditara: “Stiamo ricostruendo il sistema scuola”
Valditara: «Stop agli smartphone a scuola, provocano dipendenza» ll ministro dell’Istruzione spiega tutte le novità: dai telefoni vietati, al voto in condotta sino all’esame di Maturità Vai su Facebook
Il ministro dell’Istruzione Valditara risponde a Schlein su aumenti stipendi docenti https://scuolainforma.news/il-ministro-dellistruzione-valditara-risponde-a-schlein-su-aumenti-stipendi-docenti/… via @Scuolainforma - X Vai su X
Giuseppe Valditara contestato in una scuola a Torino. Il ministro mostra il pollice alzato VIDEO; Valditara a Torino, contestazione nel liceo delle aggressioni ai professori; Torino, Valditara contestato davanti una scuola. La Lega: Non ci faremo intimidire.
Scuola, Valditara contestato in istituto di Torino - (LaPresse) Il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara si è recato questa mattina all’istituto tecnico "R. Da stream24.ilsole24ore.com
Valditara contestato a Torino dal collettivo pro-Pal. Insulti e lagrimogeni contro il responsabile dell'Istruzione - Il ministro, in visita dopo episodi di violenza contro i docenti, ha detto: "Un scuola bella c'è, ma non quella di stamattina" ... Scrive msn.com