Scuola Lorenzini il comitato attacca | | Alberi abbattuti niente compensazione

Ilrestodelcarlino.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Nuova scuola Lorenzini, le piante abbattute (18) per ‘interferenza con il cantiere’ vanno assolutamente ripiantumate in loco, lìdove un tempo c’era un grande prato verde, oltre ad alberi e siepi di varia natura. Ora una landa di polvere e cemento". Così il comitato " Alberi in città " che attacca l’assessore all’Ambiente Alessandro Tesei: "Tesei, aveva detto che il taglio delle piante fosse necessario alla sicurezza del cantiere, ma da nostro accesso agli atti gli uffici lo hanno smentito dicendo che gli abbattimenti si sono resi necessari per interferenza con i lavori in corso il cui progetto è stato approvato". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Primo giorno di scuola tra multe e traffico in tilt, apre la Lorenzini

