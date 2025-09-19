Scuola le iniziative dei comuni per aiutare le famiglie
Con l’inizio dell’ anno scolastico 2025-2026 molti comuni italiani hanno messo in campo strumenti di sostegno economico per aiutare le famiglie a fronteggiare le spese scolastiche. Dai bonus libri ai progetti educativi finanziati dal Dipartimento per le Politiche della famiglia, fino agli interventi mirati per nuclei con particolari difficoltà, le iniziative rappresentano un supporto concreto in un momento dell’anno che pesa molto sui bilanci domestici. Fondi per attività educative e ricreative. Il Dipartimento per le Politiche della famiglia ha pubblicato un avviso nazionale con una dotazione di 3 milioni di euro per finanziare iniziative educative e ricreative. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
Scuola montana di Badia Prataglia, l'incontro con Provveditore e le nuove iniziative
FESTA DI COMUNITA' - Fabiolandia Domenica 21 settembre, tra le varie iniziative, dalle ore 15.00 i bambini e le bambine della Scuola dell'Infanzia e della Scuola primaria saranno intrattenuti da Fabiola, esperta in letture di albi illustrati e laboratori creativi.
