In questi giorni ha scosso e indigna la vicenda di Paolo, 14 anni, che si è ucciso in silenzio dopo anni di bullismo, ascoltato dalla famiglia ma non dalla società e dalla scuola, che lo ha ferito senza sosta né rimorso, con la leggerezza della crudeltà resa forte dalla prepotenza illogica del gruppo. Il dramma riporta al centro una domanda scomoda: la scuola italiana è davvero un luogo sicuro, inclusivo, capace di rispondere ai bisogni dei ragazzi? Mentre la cronaca racconta ferite profonde, cresce il dibattito sulle alternative educative e sulla ricerca di modelli diversi. Il bullismo, problema importante, non rappresenta l'unica piaga della scuola dei tempi attuali.

© Quotidiano.net - Scuola italiana in crisi? Crescono homeschooling e didattiche alternative