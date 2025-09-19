Anche quest’anno le aule della Scuola in Ospedale del Centro Maria Letizia Verga, Irccs San Gerardo dei Tintori, si sono riempite di bambini e ragazzi pronti a tornare sui banchi. E quando non si può è l’insegnante che va al letto del paziente. Sono 60 gli alunni iscritti - 20 della primaria (di cui 10 remigini), 15 della secondaria di primo grado e 25 della secondaria di secondo grado - seguiti da un team di 11 docenti che coprono tutte le discipline principali, dalle lettere alla matematica, dall’inglese al latino. Le lezioni sono sempre individuali e il programma viene creato ad hoc per ogni studente con i libri di testo della sua scuola, cercando di seguire le attività dei suoi compagni ma con modalità e tempi adatti al periodo di cure. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Scuola in ospedale per 60 ragazzi. Lezioni su misura di paziente. I quaderni e i libri che “curano“