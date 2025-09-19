Scuola in ospedale per 60 ragazzi Lezioni su misura di paziente I quaderni e i libri che curano
Anche quest’anno le aule della Scuola in Ospedale del Centro Maria Letizia Verga, Irccs San Gerardo dei Tintori, si sono riempite di bambini e ragazzi pronti a tornare sui banchi. E quando non si può è l’insegnante che va al letto del paziente. Sono 60 gli alunni iscritti - 20 della primaria (di cui 10 remigini), 15 della secondaria di primo grado e 25 della secondaria di secondo grado - seguiti da un team di 11 docenti che coprono tutte le discipline principali, dalle lettere alla matematica, dall’inglese al latino. Le lezioni sono sempre individuali e il programma viene creato ad hoc per ogni studente con i libri di testo della sua scuola, cercando di seguire le attività dei suoi compagni ma con modalità e tempi adatti al periodo di cure. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: scuola - ospedale
All’ospedale di Bergamo la scuola non va in vacanza: iniziate le lezioni estive
Ucraina, attacco russo con droni su un ospedale e una scuola di Kiev: almeno sei vittime
Dalle corsie d’ospedale alle celle del carcere, la scuola non si ferma: il piano da 45 milioni di Valditara per portare istruzione e futuro dove il diritto allo studio è più fragile e a rischio
Bambino di 7 anni cade dalla finestra di una scuola a Genova. Il bimbo è stato portato in ospedale, è in condizioni critiche. #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Scuola in ospedale e Istruzione domiciliare. Indicazioni operative per la progettazione e l’attuazione degli interventi educativi e formativi A.S. 2025/26. - X Vai su X
Scuola in ospedale per 60 ragazzi. Lezioni su misura di paziente. I quaderni e i libri che “curano“; Alunno di sei anni cade dalla finestra di una scuola: gravi ferite, portato in ospedale in codice rosso; Quando la malattia non ferma i sogni: al Centro Verga ricomincia la Scuola in Ospedale.
Scuola in ospedale per 60 ragazzi. Lezioni su misura di paziente. I quaderni e i libri che “curano“ - Ritorno sui banchi al Centro Maria Letizia Verga, e quando non si può l’insegnante va al letto del paziente. msn.com scrive
La scuola ricomincia anche negli ospedali: "Alcuni studenti non ce la fanno, ma questo lavoro è un privilegio. Lezioni anche in terapia intensiva" - it il loro lavoro da insegnanti in corsia, al fianco di piccoli ma grandi allievi ricoverati nei reparti pediatrici. Scrive today.it