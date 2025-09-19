Scuola in ospedale e istruzione domiciliare | linee guida dell’USR Sicilia

L'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia ha diffuso un documento utile a chiarire modalità e riferimenti normativi relativi alla Scuola in ospedale (SIO) e all'Istruzione domiciliare (ID), due strumenti fondamentali per assicurare la continuità didattica agli alunni impossibilitati a frequentare regolarmente per motivi di salute. Il riepilogo affronta i principali aspetti operativi, rispondendo ai dubbi

Scuola in ospedale e istruzione domiciliare: come funzionano e quale documentazione serve - L’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia ha diffuso un riepilogo normativo e operativo sul servizio di Scuola in ospedale (SIO) ... Scrive orizzontescuola.it

ISTRUZIONE DOMICILIARE E IN OSPEDALE: L’AZIONE DI MONITORAGGIO DEL MIUR - L’istruzione in ospedale e domiciliare è oggi un concreto esempio di come istituzioni e soggetti diversi possono interagire positivamente per promuovere il benessere e la crescita della persona, anche ... Come scrive disabili.com