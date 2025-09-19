Scuola e lotta alla dispersione Catania Book Festival | ingresso gratuito per gli studenti fino alla terza media

Il Catania Book Festival tornerà dal 24 al 26 aprile 2026 con un’importante novità: l’ ingresso gratuito per tutti gli studenti fino alla terza media e il biglietto agevolato per gli studenti delle scuole superiori. Una scelta che l’organizzazione annuncia non a caso in questi primi giorni di. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Scuola e benessere psicologico, il ruolo chiave degli insegnanti nella lotta alla solitudine giovanile: promuovere relazioni positive e resilienza in classe può ridurre ansia e depressione tra gli studenti

Direttiva UE, Gilda: “Ne sollecitiamo il recepimento per lotta a parità retributive a scuola”

Lotta al bullismo e più religione. Anche la scuola ha cambiato volto

A scuola di Mindelfuness: percorso formativo e laboratoriale co-curriculari PNRR al Liceo “Lombardo Radice” di Catania - Nell’ambito di un complesso e articolato progetto “ATTIVIAMOCI A SCUOLA” del Liceo “G. Lo riporta newsicilia.it

Primo giorno di scuola a Catania, Alberghina: “Servono politiche stabili contro dispersione e devianza” - A Catania è suonata oggi la campanella del nuovo anno scolastico, un momento che, secondo la coordinatrice Mpa Pina Alberghina, non rappresenta ... Da newsicilia.it