Scuola di via Tasso chiusa per amianto parlano i genitori | Siamo preoccupati

I genitori della scuola di via Tasso, chiusa dal Comune per una colla usata per le mattonelle contenente amianto, sono preoccupati: "Siamo in forte difficoltà, questa chiusura è ricaduta praticamente solo sulle spalle degli studenti e delle loro famiglie le quali in una pec indirizzata alla. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

In questa notizia si parla di: scuola - tasso

Cina: tasso iscrizione del 97% per gli studenti disabili nella scuola dell’obbligo

Tracce di amianto: chiusa con un'ordinanza la scuola di via Tasso

Scuola via Tasso chiusa, alunni in altre scuole. Si valutano primi interventi per il problema dell'amianto

[mai così pochi ragazzi hanno abbandonato la scuola in Italia] Il tasso di dispersione scolastica è sceso al 9,8%: venticinque anni fa era oltre il 25%. Un traguardo storico, che ci avvicina all’obiettivo europeo del 9% entro il 2030. Ma dietro i numeri restano volti Vai su Facebook

Disposta la chiusura temporanea della scuola di via Tasso, l'ordinanza; Scuola di via Tasso chiusa per amianto, parlano i genitori: Siamo preoccupati; Tracce di amianto, verso la chiusura precauzionale dell’Istituto Tasso di Latina.

Scuola via Tasso, niente amianto nell'aria. Decisa la suddivisione delle elementari in altri istituti - Oggi si è tenuta una nuova riunione, presenti la sindaca, il vice sindaco Massimiliano Carnevale, l’assessore alla Pubblica istruzione, Francesca Tesone e le dirigenti Micol Ayuso e Lucia Giovangrossi ... Scrive latinatoday.it

Scuola via Tasso chiusa, alunni in altre scuole. Si valutano primi interventi per il problema dell'amianto - Per risolvere il problema delle tracce di amianto rinvenute nella pavimentazione originaria della scuola di via Tasso intanto si verserà della resina sigillante, e gli alunni, per la settimana di chiu ... Segnala latinatoday.it