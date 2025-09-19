Scovata la base dello spaccio sul lungomare | tre pusher in manette
Droghe sintetica, ketamina, Mdma. Sostanze sempre più diffuse anche tra giovani e giovanissimi, spesso non ancora maggiorenni. Quello della lotta allo spaccio tra i minori è un fronte caldo, su cui - di recente - la squadra mobile di Rimini, guidata dal vice questore Marco Masia, ha concentrato energie e controlli, puntando a spezzare quel legame pericoloso tra pusher e ragazzi, che si ritrovano in piazze, parchi, fast food e sul lungomare. Solo negli ultimi giorni sono stati identificati 55 minorenni e 96 neomaggiorenni, proprio nei luoghi di maggior aggregazione. Un monitoraggio capillare che, questa volta, ha portato anche a un risultato concreto con l’individuazione di una vera e propria base di spaccio nella zona sud della città e l’arresto di tre persone. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
