Scorsese e DiCaprio di nuovo insieme | in arrivo ‘What Happens At Night’ con Jennifer Lawrence

Di nuovo insieme: Martin Scorsese e Leonardo DiCaprio non si fermano mai. Dopo i tanti progetti già annunciati, dal thriller ‘The Devil In The White City’ al dramma navale The Wager, passando per il biopic presidenziale su Roosevelt e un crime hawaiano con Dwayne Johnson, il leggendario regista e la sua star prediletta hanno in cantiera un altro progetto. Scopriamo di più. Un viaggio gotico tra le ‘cose che succedono la notte’. Secondo quanto riportato da Deadline, il prossimo film di Scorsese sarà l’adattamento di ‘Cosa che succedono la notte’ (titolo originale ‘ What Happens At Night’), romanzo gotico di Peter Cameron. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Scorsese e DiCaprio di nuovo insieme: in arrivo ‘What Happens At Night’ con Jennifer Lawrence

