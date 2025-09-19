Scorci di come era il centro anche un funerale dell' epoca | partita la Festa della Contrada delle Trove

E' partito il primo atto della ‘Festa della Contrada delle Trove’ con l'inaugurazione della mostra fotografica a Palazzo Mazzini Marinelli. In tre spazi espositivi, fino a domenica, si potranno vedere alcuni scorci preziosi di com'era via Sacchi, via Uberti, Palazzo Romagnoli. Sono testimonianze. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

