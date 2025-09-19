Scorci di come era il centro anche un funerale dell' epoca | partita la Festa della Contrada delle Trove
E' partito il primo atto della ‘Festa della Contrada delle Trove’ con l'inaugurazione della mostra fotografica a Palazzo Mazzini Marinelli. In tre spazi espositivi, fino a domenica, si potranno vedere alcuni scorci preziosi di com'era via Sacchi, via Uberti, Palazzo Romagnoli. Sono testimonianze. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Passeggiare nel centro storico di Modica è sempre un'emozione: scorci barocchi che incantano, panorami mozzafiato e viuzze dove il tempo scorre lento, con tutta la magia della Sicilia. Una tappa da non perdere!
Scorci di architetture in centro a #Ravenna Ph. saragavella | #myRavenna
Scorci di come era il centro, anche un funerale dell'epoca: partita la Festa della Contrada delle Trove; Si accascia durante il turno al Centro vaccinale: muore il dottor Boatto, il medico-scrittore.