Dopo tre open day da "tutto esaurito", oggi, ultimo appuntamento con la Gea Basket che apre le proprie porte ai giovani e giovanissimi che vogliono avvicinarsi al basket. Si terrà infatti oggi l’ultimo open day organizzato dalla società biancorossa, nella palestra di via Meda, nel quartiere di Gorarella. Per i giovanissimi alla ricerca di uno sport da frequentare, è l’occasione per provare una disciplina che ha profonde radici in città e che, grazie alla Gea del presidente David Furi, porta in alto il nome di Grosseto a livello regionale, sia in campo maschile (con una formazione di serie di Divisione 1) che in quello femminile (serie C). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Scoprire il basket con i tecnici della Gea. Oggi ’Open day’ nella palestra di via Meda