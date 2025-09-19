Scoprire il basket con i tecnici della Gea Oggi ’Open day’ nella palestra di via Meda
Dopo tre open day da "tutto esaurito", oggi, ultimo appuntamento con la Gea Basket che apre le proprie porte ai giovani e giovanissimi che vogliono avvicinarsi al basket. Si terrà infatti oggi l’ultimo open day organizzato dalla società biancorossa, nella palestra di via Meda, nel quartiere di Gorarella. Per i giovanissimi alla ricerca di uno sport da frequentare, è l’occasione per provare una disciplina che ha profonde radici in città e che, grazie alla Gea del presidente David Furi, porta in alto il nome di Grosseto a livello regionale, sia in campo maschile (con una formazione di serie di Divisione 1) che in quello femminile (serie C). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
