Scoppia silos nell' azienda rifiuti | morti titolare e due dipendenti

Il datore di lavoro e due dipendenti sono morti nello scoppio di un silos, contenente olii esausti e altri liquidi, all'interno dello stabilimento della Ecopartenope, che si occupa di smaltimento di rifiuti nella zona industriale di Marcianise.Il dramma si è consumato intorno alle 15 in località. 🔗 Leggi su Casertanews.it

I CASI | Mentre l’attenzione nazionale resta catalizzata sul focolaio scoppiato in agosto nella cittadina tirrenica, legato a un food truck, un altro caso - autonomo e ancora avvolto nel mistero - sta, dunque, prendendo forma pochi chilometri più a nord Vai su Facebook

