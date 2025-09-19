Scoperto un ‘esopianeta’ dall' atmosfera simile alla Terra | cosa sappiamo
Baltimora (Usa), 19 settembre 2025 – Gli astronomi potrebbero avere scoperto un pianeta extrasolare (esopianeta) dall’atmosfera molto simile a quella della Terra. Si tratta del frutto dell’ultima segnalazione preliminare effettuata dal telescopio spaziale James Webb, per la quale rimane solo la conferma ufficiale che verrà fornita dagli esperti solo a seguito di indagini più dettagliate. Il pianeta fa parte di un sistema distante circa 40 anni luce di distanza dalla Terra chiamato TRAPPIST-1, rilevato per la prima volta nel 2016 da un gruppo di astronomi belgi che avevano ben pensato di attribuirgli il nome della loro birra preferita. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
