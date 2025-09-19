Scoperto in Mongolia un nuovo dinosauro dalla testa a cupola
Il mondo dei dinosauri è in continua evoluzione: non perché siano tornati in vita come immaginato dalla saga cinematografica di “Jurassic Park”, ma perché gli studiosi ritrovano di frequente qualche nuova specie. L’ultima scoperta è avvenuta in Mongolia a opera di un team di ricercatori della North Carolina State University. Il nuovo dinosauro è stato chiamato Zavacephale rinpoche e si contraddistingue per un’originale forma del cranio a cupola. Come può un dente di mucca svelare il mistero di Stonehenge. Un viaggio nel tempo di 5mila anni Una scoperta importante perché.. Risalente al Cretaceo inferiore, per l’esattezza a circa 108-115 milioni di anni fa, lo Zavacephale rinpoche appartiene alla famiglia dei pachicefalosauri, un gruppo di dinosauri erbivori, caratterizzati dal fatto di essere bipedi e ancora di più dall’avere crani ispessiti con una volta pronunciata (in greco antico “ Pachycephalosaurus ” significa proprio “ rettile con la testa spessa ”). 🔗 Leggi su Quotidiano.net
