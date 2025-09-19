ABBONATI A DAYITALIANEWS Il sistema dello spaccio su misura. La Polizia di Stato ha smantellato un vero e proprio “drive-in” della droga nel quartiere di Canalicchio, a Catania, nei pressi di via Domenico Sanfilippo. A organizzare l’attività sarebbe stato un giovane pusher di 22 anni, incensurato, che aveva messo a punto un sistema studiato nei dettagli per permettere ai clienti di ordinare, pagare e ritirare la droga senza scendere dall’auto, riducendo così i tempi di sosta e attirando meno attenzioni. Le indagini e gli appostamenti. L’insolito via vai di auto nella zona, soprattutto nelle ore serali e notturne, non è sfuggito agli agenti del Commissariato Borgo Ognina, che hanno avviato appostamenti, osservazioni e pedinamenti mirati. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Scoperto “drive-in” della droga a Canalicchio: arrestato 22enne incensurato