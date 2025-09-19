Scoperti 6.000 pianeti extrasolari | l'annuncio della NASA

La NASA ha annunciato che in questi giorni siamo arrivati alla scoperta dell'esopianeta numero 6.000, un traguardo straordinario raggiunto in 30 anni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Il mistero di Toi-5800 b, il pianeta extrasolare dove un anno dura meno di tre giorni Scoperti tre nuovi mondi a oltre mezzo milione di anni luce da noi https://lasicilia.it/tech/il-mistero-di-toi-5800-b-il-pianeta-extrasolare-dove-un-anno-dura-meno-di-tre-giorni-25 - X Vai su X

Dall'astrometria al metodo dei transiti, quali sono le tecniche usate per scoprire gli esopianeti; Agosto sotto le stelle, all’osservatorio Rheticus di Arson.

Scoperti e caratterizzati tre Nettuniani caldi, sono esopianeti con dimensioni e masse simili a Nettuno e Urano - Un team internazionale guidato da ricercatori dell’Istituto Nazionale di Astrofisica e dell’Università di Roma Tor Vergata ha confermato e caratterizzato tre nuovi esopianeti della categoria ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it