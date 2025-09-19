Un parco archeologico nell’area del Calvario, il promontorio che domina il paese. Un vero e proprio teatro all’aperto con vista sulle Orobie, nello spazio denominato Paradis di Can, da inserire in un circuito che comprenda le altre zone della Media Valle dove sorgono castelli o sono state ritrovate incisioni rupestri. Se questo è il futuro prossimo, altrettanto brillante è il presente del panoramico sperone con la chiesetta in mezzo ai vigneti dell’Inferno dove è in corso, per il terzo anno, una fortunata campagna di scavi. "Sapevamo fin da ragazzi, quando venivamo a giocarci, che il Calvario custodiva la storia del nostro paese, dunque ci siamo impegnati come amministrazione per reperire i fondi da destinare a scavi e sondaggi che ci “raccontassero“ questa storia che definirei di interesse sovracomunale, se si considera il ruolo che ebbe Tresivio nel governo della Media Valle" osserva il sindaco Fernando Baruffi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Scoperte archeologiche. Calvario scrigno di storia. Riportato alla luce il castello di Tresivio