Scontro mortale a Eupilio | patteggia 4 anni il conducente che guidava ubriaco

Eupilio, 19 settembre 2025 – La sera del 17 dicembre del 2023, Simone Negri, 23 anni di Cesana Brianza, era morto in un incidente avvenuto sulla provinciale a Eupilio, colpito da un’auto che arriva dalla direzione opposta, uccidendolo sul colpo tre giorni prima del suo compleanno. 17-12-2023 EUPILIO COMO INCIDENTE STRADALE FRONTALE UN DECEDUTO SUL COLPO E UNO IN GRAVISSIME CONDIZIONI ANSAFABRIZIO CUSA Alla guida c’era Eugenio Aldeghi, 27 anni di Suello, che ora ha patteggiato 4 anni di reclusione per omicidio stradale aggravato dalla guida in s tato di ebbrezza. Il Gip di Como Walter Lietti, ha disposto gli arresti domiciliari, con permesso di andare al lavoro nei giorni feriali, e facoltà di accedere a un percorso di lavori di pubblica utilità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Scontro mortale a Eupilio: patteggia 4 anni il conducente che guidava ubriaco

